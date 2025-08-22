Горелкин посчитал возможным появление RuStore на iPhone до конца года
Российский магазин приложений RuStore станет доступным в AppStore до конца 2025 г. и к этому же времени может войти в список рекомендуемых к установке приложений на устройствах Apple, заявил в Telegram-канале зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
«Думаю, что будет так: если не к сентябрю, то уж точно до конца года RuStore появится в списке приложений, которые Apple предлагает установить при первом запуске смартфона», – написал депутат. По его мнению, американский бизнес стремится остаться на российском рынке, несмотря на возможный будущий всплеск критики в США.
Горелкин отметил, что его источники подтвердили ход переговорного процесса по этому вопросу «в правильном направлении». Он выразил уверенность в том, что компании Apple и VK справедливо проработают размеры комиссий и другие проблемы, чтобы не нарушать законодательство ни РФ, ни США.
Газета «Известия» писала, что российские власти, институты развития и бизнес начали переговоры с Apple о том, чтобы допустить в App Store магазины мобильных приложений, разработанные в РФ, в первую очередь RuStore. По данным издания, американская компания при неформальном общении пообещала Минцифры не препятствовать возможности разместить RuStore в своем магазине.