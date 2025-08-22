Горелкин посчитал возможным появление RuStore на iPhone до конца года

«Думаю, что будет так: если не к сентябрю, то уж точно до конца года RuStore появится в списке приложений, которые Apple предлагает установить при первом запуске смартфона», – написал депутат. По его мнению, американский бизнес стремится остаться на российском рынке, несмотря на возможный будущий всплеск критики в США.