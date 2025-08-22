«Максима» не войдет в число акционеров «Аквариуса»

Ранее о том, что ГК «МТ-Интеграция» и S8 Capital станут совладельцами одного из крупнейших производителей электроники и компьютерной техники — группы компаний «Аквариус» — сообщили «Ведомостям» два собеседника, знакомые с условиями сделки. По их словам, в совокупности «МТ-Интеграция» и S8 Capital получат 79% «Аквариуса», а еще 21% останется у одной из «дочек» «Сбера».