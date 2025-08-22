«Максима» не войдет в число акционеров «Аквариуса»
Информация о входе ГК «МТ-Интеграция» (ранее ГК «Максима») в состав акционеров группы компаний «Аквариус» не соответствует действительности, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
За разъяснениями он рекомендовал обращаться в пресс-службу группы компаний «Аквариус». Представитель «Аквариуса» не ответил на запрос «Ведомостей».
Ранее о том, что ГК «МТ-Интеграция» и S8 Capital станут совладельцами одного из крупнейших производителей электроники и компьютерной техники — группы компаний «Аквариус» — сообщили «Ведомостям» два собеседника, знакомые с условиями сделки. По их словам, в совокупности «МТ-Интеграция» и S8 Capital получат 79% «Аквариуса», а еще 21% останется у одной из «дочек» «Сбера».
При этом один из собеседников утверждал, что сделка может быть закрыта через SPV (компанию специального назначения).