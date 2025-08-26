Белые хакеры нашли более 6000 уязвимостей за год
С августа 2024 г. по август 2025 г. IT-специалисты, легально выявляющие уязвимости в программных продуктах (так называемые белые хакеры), направили свыше 6000 отчетов, рассказал «Ведомостям» руководитель продукта BI.Zone Bug Bounty Андрей Левкин. Вознаграждение при этом было выплачено за 2500 отчетов.
Около 30% уязвимостей эксперты отнесли к категории «высокая» и выше. Больше всего находок пришлось на IT и финтех – вместе они обеспечили около 80% всех выплат, получив суммарно почти 4000 отчетов. По словам Левкина, это связано с высокой степенью цифровизации этих отраслей и большим числом веб-ресурсов.
Количество программ для белых хакеров на платформе BI.Zone Bug Bounty за год выросло более чем в 1,5 раза – с 78 до свыше 120. На финтех пришлось 44% программ, на госсектор – 23%, на IT-компании – 15%, на онлайн-сервисы – 10%, на ритейл – 8%.
Максимальная выплата осталась неизменной – 1,8 млн руб. Средняя выплата снизилась с 44 000 до 41 000 руб., что, как пояснил Левкин, связано с ростом числа госклиентов. За год количество госорганов на платформе увеличилось в 4,5 раза, однако их вознаграждения остаются небольшими.