Провайдер IT-инфраструктуры Selectel нарастил выручку на 46% с начала года
Провайдер IT-инфраструктуры Selectel за первое полугодие 2025 г. нарастил выручку до 8,9 млрд руб., что на 46% больше аналогичного периода прошлого года. Это следует из отчетности компании по МСФО.
Выручка от облачных инфраструктурных сервисов достигла 7,7 млрд руб., показав рост на 47% год к году. Чистая прибыль Selectel за первое полугодие 2025 г. составила 1,8 млрд руб., а рентабельность по чистой прибыли – 21%.
Скорректированная EBITDA компании составила 5,2 млрд руб., увеличившись на 49% год к году, рентабельность по скорректированной EBITDA составила 59%. Клиентская база компании расширилась до 30 100 клиентов. Прирост клиентов за 12 месяцев достиг 5300. Отношение чистого долга к скорректированной EBITDA на 30 июня 2025 г. составило 1,7х.
Selectel является крупнейшим провайдером IT-инфраструктуры в России. Компания управляет облачной платформой собственной разработки и входит в топ-3 крупнейших поставщиков IaaS (Infrastructure as a Service, инфраструктура как услуга) в России.
«Ведомости» писали в апреле, что капитальные затраты провайдера Selectel в 2024 г. выросли более чем в 2,5 раза – с 2,5 млрд руб. в позапрошлом году до 5,9 млрд руб. Финансовый директор компании Сергей Зыряев говорил, что из общей суммы 3,8 млрд руб. пришлось на закупку серверного оборудования. Эти затраты, по его словам, «напрямую связаны с ростом выручки».