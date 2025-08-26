Провайдер IT-инфраструктуры Selectel нарастил выручку на 46% с начала года

«Ведомости» писали в апреле, что капитальные затраты провайдера Selectel в 2024 г. выросли более чем в 2,5 раза – с 2,5 млрд руб. в позапрошлом году до 5,9 млрд руб. Финансовый директор компании Сергей Зыряев говорил, что из общей суммы 3,8 млрд руб. пришлось на закупку серверного оборудования. Эти затраты, по его словам, «напрямую связаны с ростом выручки».