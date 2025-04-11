Selectel вложил в создание новых ЦОДов около 6 млрд рублей за 2024 год

Капитальные затраты провайдера IT-инфраструктуры Selectel в 2024 г. выросли более чем в 2,5 раза – с 2,5 млрд руб. в позапрошлом году до 5,9 млрд руб., рассказал финансовый директор компании Сергей Зыряев на раскрытии результатов годовой отчетности по МСФО. Рост инвестиций связан с низкой базой 2023 г., ускорением роста масштабов бизнеса и выручки, уточнил Зыряев. За прошлый год компания ввела в эксплуатацию 112 стоек, общее количество стоек в дата-центрах Selectel составило 3612.