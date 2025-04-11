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Selectel вложил в создание новых ЦОДов около 6 млрд рублей за 2024 год

Почти две трети затрат пошло на закупку серверного оборудования
Мария Арялина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Капитальные затраты провайдера IT-инфраструктуры Selectel в 2024 г. выросли более чем в 2,5 раза – с 2,5 млрд руб. в позапрошлом году до 5,9 млрд руб., рассказал финансовый директор компании Сергей Зыряев на раскрытии результатов годовой отчетности по МСФО. Рост инвестиций связан с низкой базой 2023 г., ускорением роста масштабов бизнеса и выручки, уточнил Зыряев. За прошлый год компания ввела в эксплуатацию 112 стоек, общее количество стоек в дата-центрах Selectel составило 3612.

По словам Зыряева, из общей суммы 3,8 млрд руб. пришлось на закупку серверного оборудования. Эти затраты, по его словам, «напрямую связаны с ростом выручки». «Чтобы расти, необходимо инвестировать в оборудование, которое мы предоставляем в пользование клиентам», – пояснил топ-менеджер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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