Selectel вложил в создание новых ЦОДов около 6 млрд рублей за 2024 год

Selectel вложил в создание новых ЦОДов около 6 млрд рублей за 2024 годПочти две трети затрат пошло на закупку серверного оборудования
Капитальные затраты провайдера IT-инфраструктуры Selectel в 2024 г. выросли более чем в 2,5 раза – с 2,5 млрд руб. в позапрошлом году до 5,9 млрд руб., рассказал финансовый директор компании Сергей Зыряев на раскрытии результатов годовой отчетности по МСФО. Рост инвестиций связан с низкой базой 2023 г., ускорением роста масштабов бизнеса и выручки, уточнил Зыряев. За прошлый год компания ввела в эксплуатацию 112 стоек, общее количество стоек в дата-центрах Selectel составило 3612.
По словам Зыряева, из общей суммы 3,8 млрд руб. пришлось на закупку серверного оборудования. Эти затраты, по его словам, «напрямую связаны с ростом выручки». «Чтобы расти, необходимо инвестировать в оборудование, которое мы предоставляем в пользование клиентам», – пояснил топ-менеджер.