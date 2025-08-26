Google запретит установку приложений от неизвестных разработчиков на Android

6 августа специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили более 3000 атак на владельцев Android-устройств в России с помощью нового троянца для шпионажа. В компании его назвали LunaSpy. Злоумышленники распространяют LunaSpy через мессенджеры под видом защитного решения для смартфона и финансовых сервисов. Программа способна записывать происходящее вокруг жертвы на камеру и микрофон, мониторить геолокацию, делать запись экрана, а также следить за активностью жертвы в мессенджерах и браузерах и красть пароли. Собранные данные троянец отправляет атакующим.