Google запретит установку приложений от неизвестных разработчиков на Android
Google введет запрет на установку приложений от неверифицированных разработчиков программ на Android с сентября 2026 г. Об этом говорится на сайте корпорации.
Для прохождения верификации разработчикам необходимо будет указать имя, адрес, электронную почту, номер телефона и загрузить копию удостоверения личности, сообщили в Google. Для организаций потребуется предоставить номер DUNS (международный идентификатор юридических лиц) и подтвердить официальный сайт. Вторым шагом нужно будет предоставить доказательства владения приложением.
Такая проверка – это дополнительный уровень безопасности, который поможет бороться с распространением вредоносных программных обеспечений (ПО), говорится в сообщении.
6 августа специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили более 3000 атак на владельцев Android-устройств в России с помощью нового троянца для шпионажа. В компании его назвали LunaSpy. Злоумышленники распространяют LunaSpy через мессенджеры под видом защитного решения для смартфона и финансовых сервисов. Программа способна записывать происходящее вокруг жертвы на камеру и микрофон, мониторить геолокацию, делать запись экрана, а также следить за активностью жертвы в мессенджерах и браузерах и красть пароли. Собранные данные троянец отправляет атакующим.