«Лаборатория Касперского» обнаружила всплеск атак на Android-устройства россиян

В августе 2024 г. «Ведомости» сообщали о найденном «Лабораторией Касперского» трояне LianSpy, который маскировался под системные приложения и финансовые сервисы и использовался для кибершпионажа за владельцами Android-устройств в России. По данным компании, шпионаж мог начаться с середины 2021 г., но обнаружение вредоноса было затруднено, так как атакующие активно скрывали следы. Тогда шпионаж носил не массовый, а точечный характер, уточнял представитель компании. С момента обнаружения LianSpy с весны 2024 г. специалисты «Лаборатории Касперского» выявили более 10 целей. Кто именно стал жертвами, представитель компании не уточнял.