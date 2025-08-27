«VK видео» обогнал YouTube по охвату аудитории в РФ из-за роста числа авторов

В апреле стало известно, что интернет-холдинг VK в I квартале 2025 г. показал рост выручки на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она достигла 35,5 млрд руб. Рост выручки был обеспечен за счет нескольких направлений: увеличения доходов от онлайн– и видеорекламы на платформах VK, а также роста выручки подразделений VK Tech и образовательных сервисов для детей.