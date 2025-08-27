Газета
«VK видео» обогнал YouTube по охвату аудитории в РФ из-за роста числа авторов

Ведомости

Российский видеосервис «VK Видео» впервые обогнал YouTube по месячному охвату аудитории в России, выяснили «Ведомости». По данным Mediascope за июль 2025 г., платформу просмотрели 76,4 млн человек, тогда как YouTube охватил 74,9 млн пользователей.

Рост «VK Видео» эксперты связывают с увеличением объема контента и числа авторов: за год их количество выросло на 130% до 182 000, а загруженных видео за июнь было 13,7 млн – в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

Кроме того, сервис активно развивает монетизацию: к апрелю 2025 г. к системе выплат подключились 80 000 авторов, средний доход блогеров вырос в 5,7 раза. Наибольшие выплаты получили категории «Детский контент», «Игры», «Новости» и «Развлечения» – до 1 млн руб. за месяц.

Параллельно на российском рынке растет активность на Rutube (+449%), тогда как число авторов YouTube в России за год снизилось с 8 млн до 5,3 млн, а объем контента упал на 13%. Эксперты отмечают, что аудитория постепенно переходит на локальные платформы и форматы видео, клипов и сторис, что поддерживает рост российского рынка легального видеоконтента и онлайн-кинотеатров.

По прогнозу специалистов, выручка отрасли в 2025 г. может вырасти примерно на 20%, главным образом за счет отказа от традиционного ТВ и перехода пользователей на национальные цифровые экосистемы.

В апреле стало известно, что интернет-холдинг VK в I квартале 2025 г. показал рост выручки на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она достигла 35,5 млрд руб. Рост выручки был обеспечен за счет нескольких направлений: увеличения доходов от онлайн– и видеорекламы на платформах VK, а также роста выручки подразделений VK Tech и образовательных сервисов для детей.

