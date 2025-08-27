«VK видео» обогнал YouTube по охвату аудитории в РФ из-за роста числа авторов
Рост «VK Видео» эксперты связывают с увеличением объема контента и числа авторов: за год их количество выросло на 130% до 182 000, а загруженных видео за июнь было 13,7 млн – в 2,4 раза больше, чем годом ранее.
Кроме того, сервис активно развивает монетизацию: к апрелю 2025 г. к системе выплат подключились 80 000 авторов, средний доход блогеров вырос в 5,7 раза. Наибольшие выплаты получили категории «Детский контент», «Игры», «Новости» и «Развлечения» – до 1 млн руб. за месяц.
Параллельно на российском рынке растет активность на Rutube (+449%), тогда как число авторов YouTube в России за год снизилось с 8 млн до 5,3 млн, а объем контента упал на 13%. Эксперты отмечают, что аудитория постепенно переходит на локальные платформы и форматы видео, клипов и сторис, что поддерживает рост российского рынка легального видеоконтента и онлайн-кинотеатров.
По прогнозу специалистов, выручка отрасли в 2025 г. может вырасти примерно на 20%, главным образом за счет отказа от традиционного ТВ и перехода пользователей на национальные цифровые экосистемы.
В апреле стало известно, что интернет-холдинг VK в I квартале 2025 г. показал рост выручки на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она достигла 35,5 млрд руб. Рост выручки был обеспечен за счет нескольких направлений: увеличения доходов от онлайн– и видеорекламы на платформах VK, а также роста выручки подразделений VK Tech и образовательных сервисов для детей.