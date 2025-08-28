Госдума в ноябре обсудит внедрение технологий ИИ и цифровизации
Госдума планирует обсудить вопрос внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и цифровизации в ноябре, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин на своей странице в Max.
«Отдельное внимание и контроль – безопасности и защите граждан от негативных последствий использования нейросетей», – написал он.
Володин сообщил, что правильно было бы внедрить во все нейромодели механизмы родительского контроля, возможность добавить в чат-бот доверенное лицо, а также при необходимости прямой вызов экстренных служб. Он напомнил, что ИИ – это набор алгоритмов, инструментов и баз данных. По словам Володина, нейромодели могут содержать в себе скрытые угрозы, о чем важно помнить при их использовании.
20 августа Минцифры предложило пять основных принципов регулирования ИИ: человекоориентированный подход, доверенность технологий, принцип технологического суверенитета, уважение автономии и свободы воли человека, а также запрет на причинение вреда человеку и недопущение антропоморфизации («очеловечения») технологий.
Представитель Минцифры уточнил «Ведомостям», что этот проект проект проходит экспертное обсуждение и консультации с представителями индустрии и отраслей, в которых активно внедряются ИИ-технологии. По итогам консультаций документ будет направлен на межведомственное согласование.