Госдума в ноябре обсудит внедрение технологий ИИ и цифровизации

Володин сообщил, что правильно было бы внедрить во все нейромодели механизмы родительского контроля, возможность добавить в чат-бот доверенное лицо, а также при необходимости прямой вызов экстренных служб. Он напомнил, что ИИ – это набор алгоритмов, инструментов и баз данных. По словам Володина, нейромодели могут содержать в себе скрытые угрозы, о чем важно помнить при их использовании.