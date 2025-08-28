Минпромторг поддержал расширение запрета на госзакупки иностранной электроники
Минпромторг России высказался в поддержку предложения АНО «Вычислительная техника» о расширении запрета на госзакупки зарубежных компьютеров, ноутбуков и другой электроники. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что меры направлены на усиление «защитных» нефинансовых инструментов поддержки отечественных производителей. Но для принятия окончательного решения необходимо оценить состояние рынка и возможный эффект от изменений.
Минпромторг также проводит оценку возможности удовлетворения потребности регулируемого рынка. По итогам можно будет инициировать «перенос в запрет» тех кодов продукции, по которым потребность сейчас и в перспективе покрывается полностью и представлена на рынке несколькими производителями.
7 июля производители электроники жаловались на демпинг со стороны иностранных компаний при госзакупках. Эксперты отмечали, что иностранные игроки, не рассчитывая на победу в тендерах, могут использовать демпинг как стратегию дестабилизации рынка, что вынуждает российских участников снижать цены и уменьшает их рентабельность.