Минпромторг поддержал расширение запрета на госзакупки иностранной электроники

Минпромторг также проводит оценку возможности удовлетворения потребности регулируемого рынка. По итогам можно будет инициировать «перенос в запрет» тех кодов продукции, по которым потребность сейчас и в перспективе покрывается полностью и представлена на рынке несколькими производителями.