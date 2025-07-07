Производители электроники пожаловались на демпинг иностранцев при госзакупках

Производители электроники пожаловались на демпинг иностранцев при госзакупкахЭто влияет на маржинальность продаж отечественной продукции
Российские производители электроники предложили пересмотреть механизм начальной максимальной цены контракта (НМЦК) при госзакупках оборудования. Сейчас НМЦК запрашивается у всех участников рынка, ее могут предложить в том числе и иностранные вендоры, что вынуждает российские компании «работать в минус», заключая контракты с госзаказчиками по заниженной цене. Об этом первый вице-президент производителя электронной продукции «Аквариус» Дмитрий Титов заявил на конференции «Ведомостей» «Российская электроника» 4 июля.
Зачем демпингуют иностранцы
Сейчас иностранные компании, не рассчитывающие на победу, могут использовать демпинг как стратегию дестабилизации рынка, а российские участники вынуждены ориентироваться на эти заниженные цены при заключении контрактов, что снижает их рентабельность и устойчивость, заявила «Ведомостям» советник антимонопольной практики МЭФ Legal Оксана Павлухина. Таким образом, государственная поддержка в виде преференций нивелируется влиянием недобросовестных ценовых ориентиров, считает эксперт. Существование проблемы, связанной с механизмом НМЦК при закупке электроники, подтвердил на конференции и коммерческий директор производителя электроники Fplus Сергей Трюхан.
«Хотя [на торгах] есть правило «второй лишний» (постановление правительства № 1875 запрещает покупать иностранную электронику при наличии необходимой продукции у российских вендоров. – «Ведомости»), но цену определяют вне этого правила, – заявил директор автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» (АНО «ЦКИТ») Илья Массух. – Объявляется оценка цены, на нее приходят Huawei, Yadro, «Аквариус» и проч. Huawei опускает цену, определяется минимальная цена, а дальше объявляются торги. Скорее всего, Huawei не придет, а если придет, то ее выкинут, но цена уже определилась, и она низкая», – подчеркнул он.
Так как экономические условия и масштабы рынка отечественных производств другие, «чем у той же Huawei», компании оказываются в неравных положениях и российские вендоры «вынуждены продавать достаточно дешево», пояснил он. «Поэтому имеет смысл изменить правила и определение НМЦК, потому что госкомпания в принципе не должна ничего запрашивать у Huawei, HP и прочих иностранных вендоров», – резюмировал Массух.
Правила торгов
До 2022 г. торги проходили в два простых этапа, уточнил Титов: сначала производился отсев тех, кто не соответствует правилам рынка. В эту категорию включались иностранные поставщики и поставщики с некорректно составленным техзаданием. С 1 января 2022 г. вступил в силу федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 360‑ФЗ, вносящий изменения в порядок госзакупок. С тех пор отсев стал проводиться уже после торгов – т. е. иностранные компании, даже если в итоге они не пройдут критерий по стране происхождения продукции, все равно могут сделать заявку и участвовать, влияя на формирование НМЦК.
Закупки электроники
Главную проблему Титов видит в участии иностранных продавцов в госзакупках с НМЦК по 223-ФЗ (регулирует закупки компаний с госучастием). «Теперь иностранный производитель, зная, что его выкинут, опускает планку «до минуса», потом подводятся итоги, и оставшиеся в конкурсе участники вынуждены принимать последнюю низкую цену», – посетовал Титов. Это сказывается на маржинальности продаж российских производителей электроники, объяснил он.
В случае закупок, проводимых госорганами по 44-ФЗ (о контрактной системе), НМЦК формируется исключительно за счет предложений из российского реестра радиоэлектронной продукции. В случае госзакупок по № 223-ФЗ, регламента расчета и обоснования НМЦК как такового нет, а порядок определения НМЦК заказчики разрабатывают самостоятельно и прописывают в своем положении о закупках. При этом заказчики могут ориентироваться на положения, утвержденные Минэкономразвития в приказе № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».
Что можно сделать
Чтобы исправить ситуацию, «Аквариус» предлагает внести в постановление 1875-ПП пункт, определяющий обязательное обоснование НМЦК при закупках, включая использование данных из реестров о стране происхождения товаров, подтверждающих производство в России или странах ЕАЭС, уточнил Титов. Для поддержки отечественных вендоров необходимо вернуться к двухэтапной системе проведения торгов как по № 44-ФЗ, так и по № 223-ФЗ, заявил он «Ведомостям».
На первом этапе торгов требуется отсеивать всех, кто, например, подал заявки, не соответствующие техническому заданию, или предлагает иностранную продукцию при наличии российских претендентов, перечислил он. И только после этого переходить ко второму этапу – к самим торгам, подчеркнул Титов.
Это решает две задачи, говорит Павлухина: исключает заниженные цены иностранных вендоров из расчета НМЦК, поскольку их продукция не включена в соответствующие реестры, и повышает обоснованность НМЦК, опираясь на данные о стоимости товаров, подтвержденные производственными и регистрационными документами. При этом, уточнила юрист, такая мера не означает автоматического запрета на участие иностранных компаний. Если на конкретные закупки распространяются исключения из национального режима, то общие положения о формировании цены с учетом реестров могут не применяться, говорит она.
Средняя цена закупки зависит от конкретных характеристик, НМЦК составляется на конкретную конфигурацию и оценить, сколько конкретно проигрывает весь рынок российской электроники, трудно, подчеркнул источник «Ведомостей» в компании – производителе электроники. Если крупный зарубежный вендор всегда имеет складские запасы, то отечественные работают без них, как правило, под конкретный заказ, уточнил собеседник.
Несмотря на усиление регулирования госзакупок, госзаказчики сейчас все равно могут прибегать к покупке иностранного оборудования вместо российского. Для этого в один лот включаются товары как внесенные в реестр Минпромторга, так и не внесенные, писали «Ведомости». Например, заказчики создают «смешанные» лоты, что делает невозможным применение механизма «второй лишний».
Представитель Минцифры сообщил, что пока в ведомстве не получили писем от компаний – производителей электроники по поводу пересмотра механизма НМЦК. Представитель аппарата правительства России перенаправил запрос в Минфин. «Ведомости» направили уточняющий запрос в пресс-службу ведомства.