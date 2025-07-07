Производители электроники пожаловались на демпинг иностранцев при госзакупках

До 2022 г. торги проходили в два простых этапа, уточнил Титов: сначала производился отсев тех, кто не соответствует правилам рынка. В эту категорию включались иностранные поставщики и поставщики с некорректно составленным техзаданием. С 1 января 2022 г. вступил в силу федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 360‑ФЗ, вносящий изменения в порядок госзакупок. С тех пор отсев стал проводиться уже после торгов – т. е. иностранные компании, даже если в итоге они не пройдут критерий по стране происхождения продукции, все равно могут сделать заявку и участвовать, влияя на формирование НМЦК.