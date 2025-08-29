Горелкин предрек WhatsApp судьбу Viber

По данным исследовательской компании Mediascope, среднемесячный охват Telegram составляет 74% граждан старше 12 лет, а среднесуточная аудитория – 55% населения. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Mediascope сообщал, что в прошлом году WhatsApp был включен в топ-три самых посещаемых ресурсов. Месячный охват мессенджера в декабре 2024 г. составил 96 млн человек, среднесуточная аудитория платформы – 82,6 млн.