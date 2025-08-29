Горелкин предрек WhatsApp судьбу Viber
WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) может повторить судьбу Viber, постепенно теряя популярность среди российских пользователей. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин на подкасте «Законный вопрос».
«Мой прогноз по WhatsApp – будет происходить естественная его пессимизация. С другой стороны, будет экспансия Max, Telegram», – подчеркнул Горелкин.
По его мнению, в стране будут мирно сосуществовать Telegram и Max. Гореклин выразил уверенность, что в среднесрочной перспективе национальный мессенджер будет доминировать, а доля Telegram начнет медленно снижаться.
13 августа Роскомнадзор ввел частичные ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp. Ведомство утверждало, что указанные сервисы стали основными площадками для вымогательства и вовлечения людей в террористическую деятельность. Кроме того, они неоднократно игнорировали предписания о принятии мер противодействия деятельности аефристов.
По данным исследовательской компании Mediascope, среднемесячный охват Telegram составляет 74% граждан старше 12 лет, а среднесуточная аудитория – 55% населения. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Mediascope сообщал, что в прошлом году WhatsApp был включен в топ-три самых посещаемых ресурсов. Месячный охват мессенджера в декабре 2024 г. составил 96 млн человек, среднесуточная аудитория платформы – 82,6 млн.