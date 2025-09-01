Крупнейшие операторы связи запустили безлимитный доступ к Мах
Операторы связи T2, «Билайн», «Мегафон» и МТС начали предоставлять своим абонентам возможность неограниченного использования Мах. Данная услуга доступна для пользователей тарифов с безлимитным трафиком для мессенджеров. Об этом сообщили в Telegram-канале Минцифры.
В сообщении говорится, что абоненты смогут отправлять сообщения, совершать звонки и использовать другие функции Мах без снижения объема основного интернет-трафика и дополнительных расходов.
26 августа аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов рассказал «Ведомостям», что после интеграции в Max технологии мобильной электронной подписи «Госключ» бизнес сможет заключать договора с клиентами через мессенджер. По его мнению, такая интеграция открывает доступ к инструменту юридически значимого взаимодействия для малого и среднего бизнеса. Тем не менее эксперт ответил, что есть барьеры. Среди них низкий уровень доверия пользователей, отсутствие опыта у компаний и риск сбоев при критичных операциях, например, ипотечных сделках.