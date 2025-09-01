Крупнейшие операторы связи запустили безлимитный доступ к Мах

26 августа аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов рассказал «Ведомостям», что после интеграции в Max технологии мобильной электронной подписи «Госключ» бизнес сможет заключать договора с клиентами через мессенджер. По его мнению, такая интеграция открывает доступ к инструменту юридически значимого взаимодействия для малого и среднего бизнеса. Тем не менее эксперт ответил, что есть барьеры. Среди них низкий уровень доверия пользователей, отсутствие опыта у компаний и риск сбоев при критичных операциях, например, ипотечных сделках.