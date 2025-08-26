Бизнес сможет заключать договора с клиентами через мессенджер Мах
После интеграции в Max технологии мобильной электронной подписи «Госключ» бизнес сможет заключать договора с клиентами через мессенджер. Такое мнение «Ведомостям» выразил аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов.
По его мнению, такая интеграция открывает доступ к инструменту юридически значимого взаимодействия для малого и среднего бизнеса. Тем не менее эксперт ответил, что есть барьеры. Среди них низкий уровень доверия пользователей, отсутствие опыта у компаний и риск сбоев при критичных операциях, например, ипотечных сделках.
В качестве потенциальных сценариев Вильянов выделяет сделки купли-продажи, оформление услуг связи, подачу исков, сдачу отчетности, а также заключение и расторжение браков. Он акцентировал внимание на том, что темп развития платформы должен соответствовать ее техническим возможностям.
Партнер практики «Цифровая трансформация» консалтинговой компании Strategy Partners Сергей Кудряшов отметил, что у бизнеса уже давно существуют развитые системы электронного документооборота, но они не предназначены для физических лиц. По его мнению, именно интеграция «Госключа» с Max может стать удобной альтернативой бумажному документообороту с клиентами.
Представители компаний Ozon, Т2, hh.ru, «Билайн» и «Мегафон» рассказали «Ведомостям» о начале изучения возможностей технической реализации предложенных инициатив. В Ozon уже успешно реализована интеграция модуля онлайн-бронирования Ozon Travel в мессенджер Max. Это позволяет пользователям приобретать билеты и бронировать отели, при этом все документы хранятся в чат-ботах.
Представитель «Аэрофлота» также сообщил, что авиакомпания уже запустила официальный канал в мессенджере и планирует его дальнейшее развитие в контексте пассажирских сервисов.
Как рассказал Вильянов, такая интеграция бизнеса в нацмессенджер является движением в сторону функциональности китайского WeChat. В КНР в этот мессенджер интегрированы госуслуги, электронные платежи и интернет-покупки.
25 августа стало известно, что технология мобильной электронной подписи «Госключ» теперь встроена в национальный мессенджер Max. Теперь клиенты банков, мобильных операторов и других организаций смогут подписывать документы, направленные в мессенджер. В частности, прямо в телефоне можно будет оформить согласие на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг или дополнительные соглашения. Первые компании получат возможность подключиться к сервису в мессенджере уже в 2025 г.