Российский прибор для пылевого мониторинга Луны установят на китайском «Чанъэ-7»
«Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум об интеграции российского научного прибора «Пылевой мониторинг Луны» в состав китайского космического аппарата миссии «Чанъэ-7». Это следует из документов, подписанных в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР.
На сайте Кремля сообщалось, что делегации России и Китая заключили 22 документа о сотрудничестве во время визита Путина в КНР. Ключевыми стали договоренности в стратегических отраслях. «Росатом» и Агентство по атомной энергии КНР подписали меморандум о развитии сотрудничества в области мирного атома.
Визит Путина в Китай начался 31 августа. Президент уже выступил на заседании Совета глав государств ШОС, принял участие во встрече в формате ШОС+ и провел серию двусторонних переговоров, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином.