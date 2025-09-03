Суд разрешил Google не продавать браузер Chrome

Судебная тяжба между Google и США, где антимонопольные органы и законодатели ставят под сомнение доминирующее положение крупных технологических компаний на рынке, длилась пять лет. В 2024 г. окружной судья постановил, что Google обладает незаконной монополией в сфере онлайн-поиска и связанной с ним рекламы.