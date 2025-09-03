Суд разрешил Google не продавать браузер Chrome
Окружной суд в Вашингтоне решил, что Google не нужно продавать свой браузер Chrome, но компания должна будет делиться данными с конкурентами для усиления конкуренции в сфере онлайн-поиска. Об этом пишет Reuters.
По данным агентства, акции материнской компании Google Alphabet выросли на 7,2% на дополнительных торгах 2 сентября, так как инвесторы приветствовали решение судьи, позволяющее Google продолжать делать выгодные выплаты Apple. Они, как считают антимонопольные органы, сдерживают конкурентов в сфере поиска. Акции Apple увеличились на 3%.
Суд также постановил, что Google может сохранить свою операционную систему Android, которая вместе с Chrome помогает технологическому гиганту доминировать на рынке онлайн-рекламы.
Судебная тяжба между Google и США, где антимонопольные органы и законодатели ставят под сомнение доминирующее положение крупных технологических компаний на рынке, длилась пять лет. В 2024 г. окружной судья постановил, что Google обладает незаконной монополией в сфере онлайн-поиска и связанной с ним рекламы.
В середине июля Google объявила, что в ближайшие два года вложит $25 млрд в строительство и расширение центров обработки данных на крупнейшей энергетической сети страны. Уточнялось, что компания направит деньги на создание вычислительной инфраструктуры для новых проектов на базе искусственного интеллекта.