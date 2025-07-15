Google инвестирует $25 млрд в центры обработки данных и инфраструктуру ИИ в США
Google объявила, что в ближайшие два года вложит $25 млрд в строительство и расширение центров обработки данных на крупнейшей энергетической сети страны. Об этом пишет The New York Post. Как уточняется, деньги компания направит на создание вычислительной инфраструктуры для новых проектов на базе искусственного интеллекта.
О предстоящих инвестициях президент и директор по инвестициям Google Рут Порат сообщит вместе с президентом США Дональдом Трампом на саммите по ИИ в Пенсильвании. «Мы поддерживаем четкое и безотлагательное требование президента Трампа о том, чтобы наша страна инвестировала в инфраструктуру, технологии и энергетику в сфере ИИ, чтобы Америка могла и дальше лидировать в области ИИ», – говорится в заявлении Порат.
Дополнительно Google выделит около $3 млрд на модернизацию двух гидроэлектростанций в Пенсильвании общей мощностью свыше 670 МВт. Эти работы призваны обеспечить дата-центры «зеленой» энергией и покрыть растущий спрос на электричество со стороны ИИ-проектов.
Ремонт гидроузлов станет частью 20-летнего соглашения Google с Brookfield Asset Management, в рамках которого корпорация приобретет до 3 ГВт гидроэлектроэнергии в разных регионах США.
11 июля стало известно, что компания Google готовится заключить с правительством США соглашение, в рамках которого предоставит значительные скидки на облачные вычисления и программные решения. Сделка станет частью усилий администрации Дональда Трампа по снижению государственных IT-расходов, которые, по данным GSA, уже превышают $20 млрд в год.