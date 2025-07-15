Google инвестирует $25 млрд в центры обработки данных и инфраструктуру ИИ в США

Дополнительно Google выделит около $3 млрд на модернизацию двух гидроэлектростанций в Пенсильвании общей мощностью свыше 670 МВт. Эти работы призваны обеспечить дата-центры «зеленой» энергией и покрыть растущий спрос на электричество со стороны ИИ-проектов.



Ремонт гидроузлов станет частью 20-летнего соглашения Google с Brookfield Asset Management, в рамках которого корпорация приобретет до 3 ГВт гидроэлектроэнергии в разных регионах США.



11 июля стало известно, что компания Google готовится заключить с правительством США соглашение, в рамках которого предоставит значительные скидки на облачные вычисления и программные решения. Сделка станет частью усилий администрации Дональда Трампа по снижению государственных IT-расходов, которые, по данным GSA, уже превышают $20 млрд в год.