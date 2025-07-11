Google предоставит правительству США крупную скидку на облачные сервисы

Сделка станет частью усилий администрации Дональда Трампа по снижению государственных IT-расходов, которые, по данным GSA, уже превышают $20 млрд в год. По словам чиновника, соглашение с Google будет аналогично недавно подписанному контракту с Oracle, предусматривающему временное снижение стоимости отдельных программных продуктов на 75% и существенные скидки на облачные услуги.