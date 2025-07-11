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Google предоставит правительству США крупную скидку на облачные сервисы

Ведомости

Компания Google готовится заключить с правительством США соглашение, в рамках которого предоставит значительные скидки на облачные вычисления и программные решения. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Управления общих служб (GSA).

Сделка станет частью усилий администрации Дональда Трампа по снижению государственных IT-расходов, которые, по данным GSA, уже превышают $20 млрд в год. По словам чиновника, соглашение с Google будет аналогично недавно подписанному контракту с Oracle, предусматривающему временное снижение стоимости отдельных программных продуктов на 75% и существенные скидки на облачные услуги.

Финализация контракта с Google ожидается в ближайшие недели. Вслед за этим GSA намерено добиться аналогичных условий от других ведущих поставщиков – Microsoft Azure и Amazon Web Services. Переговоры с ними пока находятся на более ранней стадии.

Google уже пошла навстречу правительству, согласившись в апреле временно снизить цены на сервисы Workspace на 71% – до конца сентября.

Также GSA ведет переговоры по пересмотру контрактов на транспортные и консалтинговые услуги, включая соглашения с Adobe, Salesforce, Booz Allen Hamilton и Deloitte. Так, компания Salesforce уже предоставила федеральным властям скидку до 90% на использование Slack.

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