«Ведомости» представили доклад о глобальном сотрудничестве в космосе
Издание «Ведомости» и фонд «Росконгресс» подготовили совместный доклад о вызовах и перспективах космической отрасли. К работе также привлекли Институт исследований и экспертизы ВЭБ и Институт исследования мировых рынков.
В документе анализируются угрозы глобальной космической деятельности, включая монополизацию орбит частными компаниями и отдельными странами, рост космического мусора и экологические риски, связанные с массовым сгоранием спутников. Авторы указывают на институциональный вакуум: последние универсальные международные соглашения в этой сфере были подписаны еще в 1979 г., что приводит к фрагментации правового поля и формированию конкурирующих блоков.
Советник президента и ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков подчеркнул, что космос в XXI в. снова становится территорией как фундаментального научного поиска, так и жесткой конкуренции за технологии, инвестиции, кадры и в конечном итоге за политическое и военное доминирование. Но российские инициативы направлены на сохранение идеи «мирного космоса» и развитие международного сотрудничества ради прогресса на Земле. Он отметил, что Россия уже показала лидерство в Арктике и на Северном морском пути, а теперь готова сделать вклад в формирование справедливой архитектуры космического взаимодействия.
«Очевидно, что следующей миссией нашей страны во благо человечества остается космос. Пространство, которое нужно очищать не только от накопившегося космического мусора, но и от вредных идей противников», – пояснил он.
Генеральный директор «Ведомостей» (АО «БНМ») Игнатий Павлов отметил практическую ценность исследования: оно раскрывает риски монополизации орбит и неопределенности регулирования, а также обозначает новые возможности для международного партнерства.
«Убежден, что для делового сообщества это уникальный источник экспертного взгляда на то, как будут перераспределяться ресурсы и строиться партнерства в одной из самых перспективных и капиталоемких отраслей будущего», – заключил Павлов.
По мнению главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова, ключевыми направлениями должны стать обеспечение равного доступа к орбитам и ресурсам, предотвращение милитаризации, разработка правил для новых сервисов, таких как спутниковый интернет, а также программы по очистке орбит от мусора.
«Особо важно, что Россия представлена как один из ключевых участников этого процесса. В документе отмечены наши возможности по развитию независимых систем космической связи и глобальной логистики, что укрепляет национальный суверенитет и создает доверие к нам как к ответственному партнеру», – подчеркнул Баканов.
Особое внимание в докладе уделено российскому потенциалу. Так, в докладе отмечается, что Россия является последовательным сторонником формирования глобальных альянсов и универсальных норм. Обозначены несколько ключевых векторов совместной работы. В их числе: реализация масштабных научных миссий по изучению ближнего и дальнего космоса, кооперация в рамках программ освоения Луны и создания обитаемой станции на ее поверхности, интеграция спутниковых навигационных систем и многое другое.