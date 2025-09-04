«Ведомости» представили доклад о глобальном сотрудничестве в космосе

Советник президента и ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков подчеркнул, что космос в XXI в. снова становится территорией как фундаментального научного поиска, так и жесткой конкуренции за технологии, инвестиции, кадры и в конечном итоге за политическое и военное доминирование. Но российские инициативы направлены на сохранение идеи «мирного космоса» и развитие международного сотрудничества ради прогресса на Земле. Он отметил, что Россия уже показала лидерство в Арктике и на Северном морском пути, а теперь готова сделать вклад в формирование справедливой архитектуры космического взаимодействия.