Технологии

Трудноизвлекаемый газ в РФ будут разрабатывать только российскими технологиями

Ведомости

Разработка трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) газа в России в течение ближайших 3–5 лет будет осуществляться исключительно с применением отечественных технологий. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, прежний экстенсивный подход, основанный на разработке наиболее простых категорий запасов, больше не обеспечивает конкурентоспособность отрасли. «Объем таких запасов стремительно снижается», – отметил Сорокин (цитата по «Прайму»).

Он подчеркнул, что освоение более сложных геологических структур требует иного технологического уровня. «Уже подписаны дорожные карты и определены основные технологии, которые необходимы для разработки новых категорий запасов. <...> Для этого уже вся основа имеется», – добавил замминистра.

Как писали «Ведомости» в апреле, достижение установленных энергетической стратегией России до 2050 г. целевых уровней добычи нефти и газа потребует предоставления льгот для освоения трудноизвлекаемых запасов, а также стимулирования геологоразведочных работ (ГРР).

