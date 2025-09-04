Трудноизвлекаемый газ в РФ будут разрабатывать только российскими технологиями

Он подчеркнул, что освоение более сложных геологических структур требует иного технологического уровня. «Уже подписаны дорожные карты и определены основные технологии, которые необходимы для разработки новых категорий запасов. <...> Для этого уже вся основа имеется», – добавил замминистра.