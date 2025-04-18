Реализация энергостратегии потребует новых льгот для трудноизвлекаемых запасов

Утвержденная в апреле этого года энергостратегия предусматривает цель по увеличению добычи нефти в России до 540 млн т в год к 2030 г. и поддержание этого уровня в следующие 20 лет. Добыча газа, согласно документу, должна вырасти до 813–853 млрд куб. м в 2030 г., 884–965 млрд куб. м – в 2036 г. и 922 млрд – 1,1 трлн куб. м – в 2050 г. В 2024 г., по данным Минэнерго, добыча нефти составила 516,1 млн т (-2,7% к показателю 2023 г.), газа – 684 млрд куб. м (+7,4%).