Пользователи пожаловались на сбой в работе поиска Google

Первые сообщения о сбоях в работе Google Meet стали поступать 22 августа, через девять дней после объявления Роскомнадзора о «частичной» блокировке звонков в мессенджерах Telegram и Whatsapp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). При этом в ведомстве рассказали «Ведомостям», что РКН не ограничивал работу Google Meet.