Пользователи пожаловались на сбой в работе поиска Google
Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе поисковой системы Google. Жалобы поступают из Грузии (26%), Армении (10%), Турции (9%) и других стран. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
По данным на 11:05 мск за прошедшие сутки поступило 583 жалобы на сбои в работе сервиса, а в течение последнего часа – 479.
Больше всего жалобы поступают на сбои в работе сайта Google (80%). Кроме того, пользователи указывают на сбои работы сервиса (7%), а также общий сбой (7%).
27 августа пользователи жаловались на сбои в работе сервиса для видеоконференций Google Meet. За сутки на работу сервиса поступила 671 жалоба. Проблемы наблюдались у пользователей в Вологодской, Мурманской, Московской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.
Первые сообщения о сбоях в работе Google Meet стали поступать 22 августа, через девять дней после объявления Роскомнадзора о «частичной» блокировке звонков в мессенджерах Telegram и Whatsapp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). При этом в ведомстве рассказали «Ведомостям», что РКН не ограничивал работу Google Meet.