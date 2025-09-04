Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Пользователи пожаловались на сбой в работе поиска Google

Ведомости

Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе поисковой системы Google. Жалобы поступают из Грузии (26%), Армении (10%), Турции (9%) и других стран. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По данным на 11:05 мск за прошедшие сутки поступило 583 жалобы на сбои в работе сервиса, а в течение последнего часа – 479.

Больше всего жалобы поступают на сбои в работе сайта Google (80%). Кроме того, пользователи указывают на сбои работы сервиса (7%), а также общий сбой (7%).

В работе Google Meet наблюдаются сбои

Технологии / Интернет и digital

27 августа пользователи жаловались на сбои в работе сервиса для видеоконференций Google Meet. За сутки на работу сервиса поступила 671 жалоба. Проблемы наблюдались у пользователей в Вологодской, Мурманской, Московской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Первые сообщения о сбоях в работе Google Meet стали поступать 22 августа, через девять дней после объявления Роскомнадзора о «частичной» блокировке звонков в мессенджерах Telegram и Whatsapp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). При этом в ведомстве рассказали «Ведомостям», что РКН не ограничивал работу Google Meet.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте