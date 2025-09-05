Forbes: основатель 2ГИС Александр Сысоев продал долю и вышел из компании

2ГИС основан Сысоевым в 1999 г. в Новосибирске. Сбербанк еще в 2020 г. приобрел 71,94% «Дубльгиса» через дочернюю компанию ООО «Цифровые активы». Еще 3% получила совместная организация Сбербанка и Mail.ru Group (сейчас VK), а 25% остались у основателей и менеджмента. Тогда банк объявил о приобретении контрольного пакета, не раскрыв сумму сделки.