Forbes: основатель 2ГИС Александр Сысоев продал долю и вышел из компании
Основатель сервиса офлайн-карт 2ГИС Александр Сысоев продал свою долю в ООО «Дубльгис» и покинул бизнес, сообщил Forbes со ссылкой на источники.
Документы о продаже были подписаны 28 июля, а уже 1 августа к компании, по данным СПАРК, присоединились четыре новых юрлица. Сумма сделки и имя покупателя официально не раскрываются. По данным источников издания, долю Сысоева выкупила структура «Сбера».
Эксперты оценивают стоимость 25% компании в диапазоне от 5,5 млрд до 14 млрд руб. Но если был опцион с заранее оговоренными условиями, то сумма могла быть нерыночной.
2ГИС основан Сысоевым в 1999 г. в Новосибирске. Сбербанк еще в 2020 г. приобрел 71,94% «Дубльгиса» через дочернюю компанию ООО «Цифровые активы». Еще 3% получила совместная организация Сбербанка и Mail.ru Group (сейчас VK), а 25% остались у основателей и менеджмента. Тогда банк объявил о приобретении контрольного пакета, не раскрыв сумму сделки.
Партнер Kama Flow Евгений Борисов пояснил Forbes, что продажа доли 2ГИС не стала неожиданностью для рынка, поскольку «Сбер» покупал компанию поэтапно, а ключевая сделка состоялась еще в 2020 г.