Сбербанк стал основным владельцем 2ГИС

Сбербанк получает с 2ГИС собственную картографическую платформу, которую планирует развивать совместно с сервисами «Сберлогистика», «Сбермаркет», «Ситимобил», Delivery Club, SberFood, «Самокат» и др. Теперь в рамках взаимодействия компаний пользователи 2ГИС уже могут заказать такси «Ситимобил» и доставку Delivery Club. На базе геосервиса также планируется запуск маркетплейса для крупных компаний и локальных бизнесов, не имеющих присутствия или недостаточно представленных в онлайн-пространстве. Кроме того, в дальнейшем данные и картография 2ГИС могут использоваться в других мобильных приложениях и сервисах.