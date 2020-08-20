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Сбербанк стал основным владельцем 2ГИС

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Сбербанк закрыл сделку сделку по приобретению 72% картографической компании 2ГИС, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Оценка 100% долей компании для сделки составила 14,3 млрд руб. По итогам сделки, в которой также участвует совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта «О2О холдинг», доля Сбербанка составит 72%, доля О2О – 3%, основатели и менеджмент сохранят за собой 25%. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью вышли из капитала 2ГИС.

Сбербанк получает с 2ГИС собственную картографическую платформу, которую планирует развивать совместно с сервисами «Сберлогистика», «Сбермаркет», «Ситимобил», Delivery Club, SberFood, «Самокат» и др. Теперь в рамках взаимодействия компаний пользователи 2ГИС уже могут заказать такси «Ситимобил» и доставку Delivery Club. На базе геосервиса также планируется запуск маркетплейса для крупных компаний и локальных бизнесов, не имеющих присутствия или недостаточно представленных в онлайн-пространстве. Кроме того, в дальнейшем данные и картография 2ГИС могут использоваться в других мобильных приложениях и сервисах.

Сбербанк объявил о приобретении контрольной доли 2ГИС 11 июня. Банк и геосервис не раскрыли сумму сделки. 2ГИС основана в 1999 г. предпринимателем из Новосибирска Александром Сысоевым. Это шестая по версии Forbes компания рунета по оценочной капитализации. По оценкам издания, она стоит $320 млн.

Ранее по теме: Сбербанк станет основным владельцем сервиса 2ГИС

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных