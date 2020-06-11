Сбербанк станет основным владельцем сервиса 2ГИС

По итогам сделки, в которой также участвует совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта «О2О холдинг», доля Сбербанка составит 72%, доля О2О – 3%, основатели и менеджмент сохранят за собой долю 25% в компании. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выйдут из капитала 2ГИС. Оценка 100% долей компании для сделки составила 14,3 млрд руб.