Сбербанк станет основным владельцем сервиса 2ГИС
Картографическая компания 2ГИС станет частью экосистемы Сбербанка. Совместно они будут развивать технологическую платформу и продукты компании, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.
По итогам сделки, в которой также участвует совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта «О2О холдинг», доля Сбербанка составит 72%, доля О2О – 3%, основатели и менеджмент сохранят за собой долю 25% в компании. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выйдут из капитала 2ГИС. Оценка 100% долей компании для сделки составила 14,3 млрд руб.
Сбербанк получает с 2ГИС собственную картографическую платформу, которую планирует развивать совместно с сервисами «Сберлогистика», «Сбермаркет», «Ситимобил», Delivery Club, SberFood, «Самокат» и другими. Кроме того, сервисы 2ГИС будут интегрированы с банковскими приложениями для физлиц и корпоративных клиентов, говорится в релизе.
2ГИС основана в 1999 г. предпринимателем из Новосибирска Александром Сысоевым. Это шестая, по версии Forbes, компания рунета по оценочной капитализации. По оценкам издания, она стоит $320 млн.