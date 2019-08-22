РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС
Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам топ-менеджера крупной интернет-компании, инициатором продажи стали собственники сервиса. Представители компаний отказались от комментариев.
По данным Mediascope, 2ГИС входит в десятку крупнейших холдингов рунета. Его ежемесячная всероссийская аудитория в июне 2018 г. составила почти 20 млн человек, проживающих в крупных городах.
В апреле Сбербанк объявил о покупке 46,5% интернет-компании Rambler Group. В июле стало известно о создании совместного предприятия госбанка и Mail.ru Group, которое займется едой и транспортом. Кроме того, у Сбербанка есть совместное предприятие с «Яндексом».