Сбербанк накормит

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Андрей Гордеев / Ведомости

Сбербанк собрал в свою коробочку все крупнейшие российские интернет-холдинги – «Яндекс», Rambler Group и теперь Mail.ru Group. С последней госбанк подписал необязывающее соглашение о создании совместного предприятия (СП) в сфере еды и транспорта, сделку планируется закрыть осенью. Интернет-холдинг передаст в СП сервис доставки еды Delivery Club и сервис заказа такси «Ситимобил», банк – платформу Foodplex, которая автоматизирует работу ресторанов, а пользователям помогает в бронировании столиков, перечислении чаевых официантам через телефон и в будущем поможет в заказе еды еще до приезда в ресторан или кафе.

Так еще одним партнером не только Сбербанка, но и Mail.ru, по сути, станет другой интернет-гигант – Rambler Group, вместе с ним Сбербанк в 2018 г. учредил Foodplex. А в конце лета Сбербанк станет и совладельцем самой Rambler Group. Эта сделка была объявлена весной.