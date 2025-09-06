В кабмине заявили о завершающем этапе работы над ракетой «Союз-5»Пуск запланирован в 2026 году
Работа над ракетой-носителем «Союз-5» находится на завершающем этапе. Об этом сообщило правительство России.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров посетил ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре, где ознакомился с производственными возможностями предприятия, нынешними и перспективными проектами, а также посетил агрегатно-сварочно-сборочный цех, в котором ведется изготовление ракеты. В мероприятии также участвовал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
В кабмине отметили, что «Союз-5» создается для обеспечения запусков автоматических космических аппаратов на солнечно-синхронные, высокоэллиптические, геопереходные и геостационарные орбиты. В ее составе используются новые двигатели разработки НПО «Энергомаш» (входит в «Роскосмос»). Ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 17 т полезной нагрузки.
В июле 2023 г. замдиректора Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» по развитию Даниил Субботин говорил, что пуск «Союза-5» планируется в конце 2025 г. с космодрома Байконур. В сентябре 2024 г. первый заместитель директора – генеральный конструктор РКЦ «Прогресс» Равиль Ахметов уточнил, что ракета будет готова к пуску в 2026 г.
Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» получила название «Иртыш». Она производится в рамках совместного российско-казахстанского проекта «Байтерек».