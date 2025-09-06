Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

В кабмине заявили о завершающем этапе работы над ракетой «Союз-5»

Пуск запланирован в 2026 году
Ведомости

Работа над ракетой-носителем «Союз-5» находится на завершающем этапе. Об этом сообщило правительство России.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров посетил ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре, где ознакомился с производственными возможностями предприятия, нынешними и перспективными проектами, а также посетил агрегатно-сварочно-сборочный цех, в котором ведется изготовление ракеты. В мероприятии также участвовал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

В кабмине отметили, что «Союз-5» создается для обеспечения запусков автоматических космических аппаратов на солнечно-синхронные, высокоэллиптические, геопереходные и геостационарные орбиты. В ее составе используются новые двигатели разработки НПО «Энергомаш» (входит в «Роскосмос»). Ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 17 т полезной нагрузки.

В июле 2023 г. замдиректора Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» по развитию Даниил Субботин говорил, что пуск «Союза-5» планируется в конце 2025 г. с космодрома Байконур. В сентябре 2024 г. первый заместитель директора – генеральный конструктор РКЦ «Прогресс» Равиль Ахметов уточнил, что ракета будет готова к пуску в 2026 г.

Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» получила название «Иртыш». Она производится в рамках совместного российско-казахстанского проекта «Байтерек».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её