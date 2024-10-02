Пуск новой ракеты «Союз-5» перенесен на 2026 год
Ракета-носитель «Союз-5» будет готова к пуску в 2026 г., сообщил первый заместитель директора – генеральный конструктор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Равиль Ахметов.
«Союз-5» находится на стадии разработки. Первый пуск совершить предполагается в 2026 г.», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
В июле 2023 г. замдиректора РКЦ «Прогресс» по развитию Даниил Субботин сообщал, что пуск ракеты планируется в конце 2025 г. «Союз-5» производится для совместного российско-казахстанского проекта «Байтерек». По словам Субботина, при создании ракеты использовались инновационные технологические решения, в частности сварка трением с перемешиванием для производства баков.
Ракета-носитель среднего класса получила название «Иртыш». В июне прошлого года в госкорпорации «Роскосмос» сообщили об изготовлении жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ для первых летных испытаний. В «Роскосмосе» новый двигатель назвали «мощнейшим в мире». О завершении огневых испытаний двигателя госкорпорация сообщала в августе 2022 г.