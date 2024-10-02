Пуск новой ракеты «Союз-5» перенесен на 2026 год

В июле 2023 г. замдиректора РКЦ «Прогресс» по развитию Даниил Субботин сообщал, что пуск ракеты планируется в конце 2025 г. «Союз-5» производится для совместного российско-казахстанского проекта «Байтерек». По словам Субботина, при создании ракеты использовались инновационные технологические решения, в частности сварка трением с перемешиванием для производства баков.