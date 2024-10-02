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Пуск новой ракеты «Союз-5» перенесен на 2026 год

Ведомости

Ракета-носитель «Союз-5» будет готова к пуску в 2026 г., сообщил первый заместитель директора – генеральный конструктор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Равиль Ахметов.

«Союз-5» находится на стадии разработки. Первый пуск совершить предполагается в 2026 г.», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

В июле 2023 г. замдиректора РКЦ «Прогресс» по развитию Даниил Субботин сообщал, что пуск ракеты планируется в конце 2025 г. «Союз-5» производится для совместного российско-казахстанского проекта «Байтерек». По словам Субботина, при создании ракеты использовались инновационные технологические решения, в частности сварка трением с перемешиванием для производства баков.

Ракета-носитель среднего класса получила название «Иртыш». В июне прошлого года в госкорпорации «Роскосмос» сообщили об изготовлении жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ для первых летных испытаний. В «Роскосмосе» новый двигатель назвали «мощнейшим в мире». О завершении огневых испытаний двигателя госкорпорация сообщала в августе 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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