Число госзакупок электроники Huawei снизилось вдвое в первом полугодии 2025 года
За первые шесть месяцев 2024 г. было размещено 97 закупок Huawei на сумму 446,5 млн руб.
Вместе с тем, закупки китайской Lenovo снизились до 65 единиц на 97,7 млн руб. со 107 закупок на 155,6 млн руб. Закупки HP (США) в первом полугодии 2024 г. составляли 260 шт. на 1,1 млрд руб., но в аналогичном периоде текущего года – 94 закупки на 628,8 млн руб.
Как сообщил «Ведомостям» представитель поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан», сокращение госзакупок компьютерной техники фиксируется как в штуках, так и в денежном эквиваленте. Если в первом полугодии 2024 г. число закупок равнялось 11 700, а общий объем достиг 37,4 млрд руб., то в 2025 г. количество закупок упало на 16% до 9800. В деньгах за первое полугодие 2025 г. госзакупки электроники составили 27,3 млрд руб., что на 27% меньше. Наблюдается сокращение закупок как иностранных брендов, так и отечественной электроники.