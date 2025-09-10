Число госзакупок электроники Huawei снизилось вдвое в первом полугодии 2025 года

Как сообщил «Ведомостям» представитель поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан», сокращение госзакупок компьютерной техники фиксируется как в штуках, так и в денежном эквиваленте. Если в первом полугодии 2024 г. число закупок равнялось 11 700, а общий объем достиг 37,4 млрд руб., то в 2025 г. количество закупок упало на 16% до 9800. В деньгах за первое полугодие 2025 г. госзакупки электроники составили 27,3 млрд руб., что на 27% меньше. Наблюдается сокращение закупок как иностранных брендов, так и отечественной электроники.