К 2030 году ИБ-рынок может вырасти как минимум в два раза

Директор по управлению активами и M&A разработчика решений в сфере ИБ ГК «Солар» (входит в «Ростелеком») Игорь Хереш рассказал «Ведомостям», что к концу года в России может появиться еще около 20 новых стартапов в области ИБ. Общее количество кибербез-стартапов на отечественном рынке может достичь 222, но конечная цифра будет зависеть от успешных регистраций юрлиц.