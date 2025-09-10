Газета
К 2030 году ИБ-рынок может вырасти как минимум в два раза

Ведомости

Согласно разным оценкам, к 2030 г. рынок информационной безопасности как минимум удвоится, достигнув 600–700 млрд руб. в год. Об этом «Ведомостям» сообщил директор «Акселератора ФРИИ» Дмитрий Калаев.

По мнению Калаева, в отдельных сегментах рост будет еще более значительным. Среди ключевых факторов, стимулирующих эту динамику, эксперт выделяет усложнение кибератак, цифровизацию предприятий и развитие промышленного интернета, что повышает уровень угроз для компаний. Калаев также обратил внимание на ужесточение законодательства в области защиты данных.

Директор по управлению активами и M&A разработчика решений в сфере ИБ ГК «Солар» (входит в «Ростелеком») Игорь Хереш рассказал «Ведомостям», что к концу года в России может появиться еще около 20 новых стартапов в области ИБ. Общее количество кибербез-стартапов на отечественном рынке может достичь 222, но конечная цифра будет зависеть от успешных регистраций юрлиц.

