Технологии

WSJ: OpenAI заключила контракт с Oracle на $300 млрд

Ведомости

Компания-разработчик ChatGPT OpenAI подписала пятилетний контракт с Oracle на закупку вычислительных мощностей для развития искусственного интеллекта на сумму $300 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, контракт стал крупнейшим в сфере облачных вычислений и значительно превышает текущую выручку OpenAI. Большая часть новых доходов Oracle будет обеспечена именно этим соглашением. Для работы центра обработки данных потребуется мощность в 4,5 гигаватт – сопоставимая с энергопотреблением около 4 млн домохозяйств.

До этого Bloomberg сообщал, что благодаря росту акций Oracle сооснователь компании Ларри Эллисон впервые обошел Илона Маска и возглавил рейтинг богатейших людей мира. Его состояние оценивается в $393 млрд против $385 млрд у Маска. Рост капитализации Oracle объяснялся сильной отчетностью за первый квартал 2026 финансового года.

