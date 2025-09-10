WSJ: OpenAI заключила контракт с Oracle на $300 млрд

До этого Bloomberg сообщал, что благодаря росту акций Oracle сооснователь компании Ларри Эллисон впервые обошел Илона Маска и возглавил рейтинг богатейших людей мира. Его состояние оценивается в $393 млрд против $385 млрд у Маска. Рост капитализации Oracle объяснялся сильной отчетностью за первый квартал 2026 финансового года.