Внедрение ИИ грозит усилить разрыв между крупными и небольшими банками

По словам директора по продуктам Servicepipe Михаила Хлебунова, широкое внедрение ИИ сдерживает нехватка в небольших региональных банках квалифицированных команд и вычислительных ресурсов для обучения локальных моделей. Их бюджеты ограничены. Согласно исследованию «Рексофта», основными препятствиями для полноценной ИИ-трансформации являются необходимость адаптации под решения на базе этой технологии, отсутствие связи с целями бизнеса и недостаточная поддержка руководства. Также барьерами становятся нехватка технических компетенций у IT-команды и недостаток квалифицированных ИИ-инженеров на рынке.