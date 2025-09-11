Газета
Внедрение ИИ грозит усилить разрыв между крупными и небольшими банками

Широкое внедрение искусственного интеллекта в банковском секторе может привести к увеличению разрыва между крупными игроками и небольшими региональными банками. Ключевой проблемой для малых банков становится нехватка ресурсов для реализации ИИ-проектов, сообщили эксперты «Ведомостям».

По словам директора по продуктам Servicepipe Михаила Хлебунова, широкое внедрение ИИ сдерживает нехватка в небольших региональных банках квалифицированных команд и вычислительных ресурсов для обучения локальных моделей. Их бюджеты ограничены. Согласно исследованию «Рексофта», основными препятствиями для полноценной ИИ-трансформации являются необходимость адаптации под решения на базе этой технологии, отсутствие связи с целями бизнеса и недостаточная поддержка руководства. Также барьерами становятся нехватка технических компетенций у IT-команды и недостаток квалифицированных ИИ-инженеров на рынке.

Одной из ключевых проблем называется недостаточное качество и актуальность данных для обучения моделей. В исследовании отмечено, что информацию о транзакциях в режиме реального времени не могут получать 83% организаций. Причина – отсутствие нужной инфраструктуры и продвинутых аналитических платформ.

В то же время крупные банки уже демонстрируют значительный эффект от внедрения ИИ – Сбербанк оценил собственный эффект за 2024 г. в 400–450 млрд руб. Небольшие банки рискуют остаться позади в технологической гонке из-за высоких затрат на инфраструктуру и вычисления, а также зависимости от внешних сервисов без детального плана масштабирования ИИ-решений.

