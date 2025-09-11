Правительство внедрило ИИ в систему мониторинга задач по нацпроектам
Государственная система мониторинга и управления нацпроектами и госпрограммами оснащена технологией искусственного интеллекта, который в онлайн-режиме анализирует и сравнивает необходимые показатели, рассказал зампредседателя кабмина Дмитрий Григоренко. Он курирует работу по цифровизации госаппарата.
«Правительство на сегодняшний день использует искусственный интеллект, в том числе и для анализа прогноза невыполнения различного рода программ и мероприятий. В частности, мы используем ИИ в системе управления нацпроектами и госпрограммами», – заявил Григоренко.
Как объяснил вице-премьер, искусственный интеллект с точностью до 96% прогнозирует риски, которые могут возникнуть при проведении мероприятий, касающихся нацпроектов. По словам Григоренко, такая технология помогает правительству исполнять все запланированное, а не «фиксировать по факту».
При этом он подчеркнул, что механизм стал для сотрудников кабмина инструментом, он не принимает финальные решения. Вместо ручного анализа, например, ИИ сейчас обрабатывает более 1000 возможных вариантов в минуту. Кроме того, технология используется при сравнении имеющихся показателей с национальными целями развития, которые установил президент РФ Владимир Путин.
10 сентября «Ведомости» из исследования компании «Рексофт» узнали, что в банковском секторе внедрение искусственного интеллекта может обеспечить банкам до 1,9 трлн руб. прибыли на горизонте 2–5 лет. При этом максимальный эффект возможен при комплексной ИИ-трансформации банковского бизнеса, а при точечном внедрении таких решений в отдельные операции и функции потенциальный эффект аналитики оценили в 385 млрд руб.