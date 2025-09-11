Правительство внедрило ИИ в систему мониторинга задач по нацпроектам

При этом он подчеркнул, что механизм стал для сотрудников кабмина инструментом, он не принимает финальные решения. Вместо ручного анализа, например, ИИ сейчас обрабатывает более 1000 возможных вариантов в минуту. Кроме того, технология используется при сравнении имеющихся показателей с национальными целями развития, которые установил президент РФ Владимир Путин.