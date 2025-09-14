Издатель Rolling Stone и Billboard подал в суд на Google из-за ИИ-сводок
Американская компания Penske Media, владеющая журналами Rolling Stone, Billboard и Variety, 12 сентября подала иск в суд на Google из-за использования журналистских материалов в ИИ-сводках, которые отображаются поверх результатов поиска и перетягивают трафик с сайтов журналов. Об этом пишет Reuters.
Иск Penske Media в федеральном суде Вашингтона стал первым случаем, когда крупный американский издатель подал в суд на Google из-за сгенерированных ИИ-сводок, указывает агентство. Компании сферы СМИ, напоминает Reuters, уже несколько месяцев назад заявили, что новые функции, включая «ИИ-обзоры» Google, перетягивают трафик с их сайтов, что приводит к снижению доходов от рекламы.
Penske заявила, что Google включает сайты издателей в результаты поиска только в том случае, если компания также может использовать их статьи в ИИ-сводках. В иске издатель указал, что без этого рычага воздействия Google пришлось бы платить компаниям за право переиздавать их работы или использовать их для обучения своих систем искусственного интеллекта. По информации Penske, Google смогла установить такие условия благодаря своему доминированию в поисковой выдаче, сославшись на прошлогоднее решение федерального суда о том, что технологический гигант занимает почти 90% рынка поиска в США.
Компания утверждает, что около 20% поисковых запросов Google, ссылающихся на ее сайты, теперь показывают обзоры ИИ, а эта доля может вырасти. Доход от партнерских программ Penske упал более чем на треть с пикового значения к концу 2024 г. из-за снижения поискового трафика, утверждает издатель.
В ответ на иск Google заявила, что созданные с помощью искусственного интеллекта обзоры обеспечивают пользователям «лучший опыт взаимодействия и направляют трафик на более широкий спектр веб-сайтов», пишет Reuters. В корпорации заявили, что намерены защищаться от «необоснованных обвинений».