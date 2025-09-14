Издатель Rolling Stone и Billboard подал в суд на Google из-за ИИ-сводок

Penske заявила, что Google включает сайты издателей в результаты поиска только в том случае, если компания также может использовать их статьи в ИИ-сводках. В иске издатель указал, что без этого рычага воздействия Google пришлось бы платить компаниям за право переиздавать их работы или использовать их для обучения своих систем искусственного интеллекта. По информации Penske, Google смогла установить такие условия благодаря своему доминированию в поисковой выдаче, сославшись на прошлогоднее решение федерального суда о том, что технологический гигант занимает почти 90% рынка поиска в США.