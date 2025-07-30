В России в три раза выросло число визитов на сайты через ИИ-краулеры

В России в три раза выросло число визитов на сайты через ИИ-краулерыК 2026 году на ИИ-трафик может приходиться до 40% рутинных поисковых запросов
Из-за популярности чат-ботов количество поисковых запросов, выполняемых с помощью ИИ-краулеров, которые автономно собирают данные для ответа на запрос пользователя, за первое полугодие 2025 г. выросло почти в три раза год к году и составило 3 млн посещений, рассказал «Ведомостям» представитель Servicepipe. За первое полугодие 2024 г. количество трафика на российских сайтах, идущего из чат-ботов, составляло около 1 млн визитов.
К таким выводам аналитики Servicepipe пришли, проанализировав более 10 млн посещений российских сайтов из сфер электронной торговли, онлайн-образования, финансов, туризма и медицины и опросив более 500 респондентов.
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