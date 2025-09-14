Газета
В Минцифры заявили о штатной работе портала «Госуслуги»

Ведомости

Портал «Госуслуги» работает в штатном режиме без перебоев. Временные проблемы с доступом к некоторым сервисам были связаны с техническими работами «Ростелекома». Об этом сообщило Минцифры в Telegram.

Специалисты по информационной безопасности не зафиксировали нарушений в работе портала по итогам последней проверки. Некоторые пользователи до этого могли столкнуться с замедлением загрузки страниц из-за работ «Ростелекома».

Минцифры подчеркнуло, что современные системы безопасности и постоянный мониторинг киберугроз обеспечивают высокий уровень защиты от инцидентов и атак.

Эшелонированная система позволяет быстро выявлять и предотвращать попытки взлома, надежно защищая личные данные пользователей, добавили в ведомстве.

