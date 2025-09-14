Пользователи пожаловались на сбой в работе сервиса «Госуслуги»

Больше всего жалоб на работу сайта – 51%. Сбой личного кабинета зафиксировали 20% пользователей, сбой мобильного приложения – 19%. С проблемами с доступом столкнулись пользователи из Ямало-Ненецкого автономного округа, Удмуртской Республики, Псковской и Калининградской области, а также Санкт-Петербурга.