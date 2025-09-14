Пользователи пожаловались на сбой в работе сервиса «Госуслуги»
В работе сервиса «Госуслуги» произошел сбой, следует из данных DownDetector.
Больше всего жалоб на работу сайта – 51%. Сбой личного кабинета зафиксировали 20% пользователей, сбой мобильного приложения – 19%. С проблемами с доступом столкнулись пользователи из Ямало-Ненецкого автономного округа, Удмуртской Республики, Псковской и Калининградской области, а также Санкт-Петербурга.
Прошлый сбой в работе сервиса произошел 22 августа. Тогда в Минцифры подтвердили сбой, он произошел из-за «массированной DDoS-атаки из-за рубежа». В министерстве заверяли, что данные пользователей находятся под защитой.
14 сентября, в последний день выборов в России, произошел сбой на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В Роскомнадзоре пояснили, что причина сбоя – проблемы на стороне «Ростелекома».