Пользователи пожаловались на сбой в работе «Госуслуг»

Ведомости

В работе сайта и приложения «Госуслуги» произошел сбой. Это следует из данных сервиса DownDetector.

По состоянию на 16:18 мск количество жалоб за сутки составило 1233. Проблемы отмечают пользователи в Костромской, Московской, Вологодской областях, Камчатском крае и Санкт-Петербурге. 

Больше всего проблем с доступом на сайт – 47% от общей доли жалоб. Сбой личного кабинета и сбой приложения отмечается в 22% и 20% от общей доли жалоб соответственно.

В Минцифры подтвердили сбой. «Госуслуги» подвергаются «массированной DDoS-атаке из-за рубежа» с 12:00 мск. По утверждению министерства, данные пользователей находятся под защитой.

Утром 22 августа произошел сбой в работе сервиса для видеоконференций Google Meet, который продолжается и сейчас. Проблемы с доступом возникли на фоне блокировки звонков в мессенджерах Telegram и Whatsapp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В Роскомнадзоре заявили, что служба не ограничивала звонки в Google Meet.

