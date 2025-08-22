Пользователи пожаловались на сбой в работе «Госуслуг»

Утром 22 августа произошел сбой в работе сервиса для видеоконференций Google Meet, который продолжается и сейчас. Проблемы с доступом возникли на фоне блокировки звонков в мессенджерах Telegram и Whatsapp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).