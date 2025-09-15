Зафиксирован масштабный сбой в работе Starlink

Ранее со сбоем в работе спутниковой системы пользователи по всему миру столкнулись 24 июля. Тогда было зафиксировано до 61 300 жалоб. Сбой сети продолжался примерно 2,5 часа. О проблемах писали украинские СМИ со ссылкой на солдат вооруженных сил Украины (ВСУ).