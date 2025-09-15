Зафиксирован масштабный сбой в работе Starlink
В работе Starlink зафиксирован сбой. Согласно данным сайта Downdetector, число жалоб за сутки по миру достигло 49 898.
В России на работу спутниковой системы пожаловались 112 пользователей. Проблемы фиксируются в Луганской народной республике (19%), в Псковской области (7%), в Удмуртии (6%) и в Вологодской области (4%). Из Украины поступило 10% жалоб на работу Starlink.
Ранее со сбоем в работе спутниковой системы пользователи по всему миру столкнулись 24 июля. Тогда было зафиксировано до 61 300 жалоб. Сбой сети продолжался примерно 2,5 часа. О проблемах писали украинские СМИ со ссылкой на солдат вооруженных сил Украины (ВСУ).