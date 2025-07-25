SpaceX: сбой в Starlink восстановлен спустя 2,5 часа
Работа спутникового интернета Starlink восстановлена после сбоя сети, который длился около 2,5 часа. Об этом сообщил вице-президент по проектированию Starlink в SpaceX Майкл Николс в соцсети X.
По его словам, проблемы были вызваны сбоем ключевых внутренних программных служб, обеспечивающих работу базовой сети.
«Приносим извинения за временный сбой в работе нашей сети. Мы стремимся обеспечить высокую надежность сети и полностью устраним причину этой проблемы», – написал Николс.
Вечером 24 июля пользователи по всему миру столкнулись со сбоем в работе Starlink, сообщалось на сайте DownDetector. О проблемах писали украинские СМИ со ссылкой на солдат вооруженных сил Украины (ВСУ). На вечер 24 июля поступило до 61 300 жалоб.
Starlink заработал на Украине в конце февраля 2022 г. Об этом основателя компании Илона Маска попросили украинские чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, спутники помогают украинским военным в том числе направлять дроны и координировать артиллерийские удары. Associated Press писало, что в 2022 г. Киев получил около 24 000 терминалов Starlink.