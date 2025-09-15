«Сколково» представит шесть технологий для импортозамещения на форуме в Тюмени
«Мас-сервис» выпускает оборудование для тестирования цементных растворов и жидкостей при гидроразрыве пласта. Оно, по данным компании может полностью заменить продукцию иностранных брендов. «Эворус» на форуме продемонстрирует умные центробежные насосы на магнитной муфте. Их специалисты применяют при перекачке агрессивных и взрывоопасных сред.
Компания «Токс новые технологии» своей разработкой поможет увеличить качество цементирования скважин и снизить аварийные риски в этом процессе. Производитель привез центраторы для обсадных колонн. Инжиниринговая фирма «Квалитет» представила публике многофазный расходомер, который показывает содержание нефти, газа и воды, не используя радиационные источники.
Кроме того, Новосибирский Научно-Технический центр привнес в современную науку измерительный комплекс «ДФС» и аналитическую платформу DARCY, которая будет импортозамещать различные системы для обработки геолого-геофизических данных. Компания «ЭМИ», в свою очередь, показала экосистему мониторинга загазованности и безопасности производств.
Промышленно-энергетический форум TNF 2025 стартовал в Тюмени 15 сентября. Он продлится до 18 сентября и будет посвящен актуальным вызовам отрасли, созданию отечественных технологий для добычи и транспортировки углеводородов, а также подготовке квалифицированных кадров для топливно-энергетического комплекса.