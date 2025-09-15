«Сколково» представит шесть технологий для импортозамещения на форуме в Тюмени

«Мас-сервис» выпускает оборудование для тестирования цементных растворов и жидкостей при гидроразрыве пласта. Оно, по данным компании может полностью заменить продукцию иностранных брендов. «Эворус» на форуме продемонстрирует умные центробежные насосы на магнитной муфте. Их специалисты применяют при перекачке агрессивных и взрывоопасных сред.