В «Магните» через Мах можно будет подтвердить покупку табака и алкоголя

Чтобы создать цифровой ID, необходимо обновить приложения Max и «Госуслуги», пройти биометрическую идентификацию, сделать селфи и подтвердить готовность профиля. Использовать его можно будет не только при покупке алкоголя и табака, но и при заселении в гостиницы.