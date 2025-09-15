В «Магните» через Мах можно будет подтвердить покупку табака и алкоголя
На кассах самообслуживания «Магнита» теперь можно подтвердить возраст с помощью цифрового ID в мессенджере Max. Пилотный проект запущен в десяти магазинах сети в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.
Цифровой ID в Max является аналогом бумажных документов и позволяет подтвердить возраст, статус студента, многодетного родителя или пенсионера. Идентификация происходит через динамический QR-код, который обновляется каждые 30 секунд и доступен только через Face ID или отпечаток пальца. Сделать скриншот невозможно – вместо кода на фото появится белый экран.
Чтобы создать цифровой ID, необходимо обновить приложения Max и «Госуслуги», пройти биометрическую идентификацию, сделать селфи и подтвердить готовность профиля. Использовать его можно будет не только при покупке алкоголя и табака, но и при заселении в гостиницы.
«Рассчитываем, что использование цифрового ID может значительно упростить процесс покупок на кассах самообслуживания товаров, которые имеют возрастные ограничения», – сообщил главный директор по цифровым технологиям «Магнита» Вячеслав Кубаев.
Пилот продлится три месяца и охватит более 300 торговых точек. Компания будет собирать обратную связь покупателей и при положительных результатах масштабирует проект.
10 сентября стало известно, что пользователи VK получили возможность авторизации через Max вместо отправки SMS. Для этого нужно ввести логин и принять предложение о переходе в Max.