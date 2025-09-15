Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

В «Магните» через Мах можно будет подтвердить покупку табака и алкоголя

Ведомости

На кассах самообслуживания «Магнита» теперь можно подтвердить возраст с помощью цифрового ID в мессенджере Max. Пилотный проект запущен в десяти магазинах сети в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Цифровой ID в Max является аналогом бумажных документов и позволяет подтвердить возраст, статус студента, многодетного родителя или пенсионера. Идентификация происходит через динамический QR-код, который обновляется каждые 30 секунд и доступен только через Face ID или отпечаток пальца. Сделать скриншот невозможно – вместо кода на фото появится белый экран.

Чтобы создать цифровой ID, необходимо обновить приложения Max и «Госуслуги», пройти биометрическую идентификацию, сделать селфи и подтвердить готовность профиля. Использовать его можно будет не только при покупке алкоголя и табака, но и при заселении в гостиницы.

Max начал тестировать цифровой ID

Технологии / Интернет и digital

«Рассчитываем, что использование цифрового ID может значительно упростить процесс покупок на кассах самообслуживания товаров, которые имеют возрастные ограничения», – сообщил главный директор по цифровым технологиям «Магнита» Вячеслав Кубаев.

Пилот продлится три месяца и охватит более 300 торговых точек. Компания будет собирать обратную связь покупателей и при положительных результатах масштабирует проект.

10 сентября стало известно, что пользователи VK получили возможность авторизации через Max вместо отправки SMS. Для этого нужно ввести логин и принять предложение о переходе в Max.