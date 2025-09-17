Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Баканов: в России появится аналог терминала Starlink

Ведомости

В России скоро появится собственный терминал спутниковой связи, аналогичный системе Starlink. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в эфире программы «Соловьев LIVE».

«Скоро создадим свой терминал», – заявил он, отвечая на реплику ведущего о том, что российские военные используют терминалы Starlink так же, как и украинские силы.

4 сентября в докладе «Космос без границ: в поисках глобального партнерства», подготовленном Фондом «Росконгресс», «Ведомостями» и Институтом изучения мировых рынков, отмечалось, что космическое пространство XXI века превращается в арену технологической, экономической и военно-политической конкуренции.

Основная борьба сосредоточена вокруг телекоммуникаций и передачи данных. Starlink планирует к 2040 г. довести группировку до 40 000 спутников. Другие проекты – Amazon Kuiper и OneWeb в США, а также китайский Guowang – намерены вывести на орбиту более 10 000 аппаратов каждый. Эксперты предупреждают, что при реализации этих планов орбита может оказаться перегруженной из-за дефицита маневренного пространства и роста числа космического мусора.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её