Баканов: в России появится аналог терминала Starlink

Основная борьба сосредоточена вокруг телекоммуникаций и передачи данных. Starlink планирует к 2040 г. довести группировку до 40 000 спутников. Другие проекты – Amazon Kuiper и OneWeb в США, а также китайский Guowang – намерены вывести на орбиту более 10 000 аппаратов каждый. Эксперты предупреждают, что при реализации этих планов орбита может оказаться перегруженной из-за дефицита маневренного пространства и роста числа космического мусора.