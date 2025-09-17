Канал Дмитриева заработал в мессенджере Max
«Здесь я буду делиться ключевыми новостями, мнениями и идеями о развитии экономики, инвестиций, международного сотрудничества и технологий», – уточнил Дмитриев.
По его словам, в канале также будут затронуты вопросы «строительства инвестиционных и экономических мостов» с другими государствами.
14 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в первой публикации в Max заявил, что будет и далее обсуждать острые темы и говорить о врагах России без «языка Талейрана». Он добавил, что намерен писать о «расстановке фигур на международной шахматной доске» и балансе сил в мире, «говорить правду, даже если это вызывает жгучее желание вводить новые санкции, блокировать аккаунты или отправлять подводные лодки».
В национальном мессенджере Max уже появились каналы почти всех глав субъектов РФ. 8 сентября в мессенджере заработал аккаунт президента РФ Владимира Путина «Кремль. Новости». За первые сутки на него подписались более 151 000 человек. На следующий день в Max запустили официальный канал правительства РФ.