Технологии

Канал Дмитриева заработал в мессенджере Max

Ведомости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев запустил канал в мессенджере Max, о чем сообщил сам в своем Telegram-канале. На новой странице он уже опубликовал первое сообщение.

«Здесь я буду делиться ключевыми новостями, мнениями и идеями о развитии экономики, инвестиций, международного сотрудничества и технологий», – уточнил Дмитриев.

По его словам, в канале также будут затронуты вопросы «строительства инвестиционных и экономических мостов» с другими государствами.

14 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в первой публикации в Max заявил, что будет и далее обсуждать острые темы и говорить о врагах России без «языка Талейрана». Он добавил, что намерен писать о «расстановке фигур на международной шахматной доске» и балансе сил в мире, «говорить правду, даже если это вызывает жгучее желание вводить новые санкции, блокировать аккаунты или отправлять подводные лодки».

В национальном мессенджере Max уже появились каналы почти всех глав субъектов РФ. 8 сентября в мессенджере заработал аккаунт президента РФ Владимира Путина «Кремль. Новости». За первые сутки на него подписались более 151 000 человек. На следующий день в Max запустили официальный канал правительства РФ.

