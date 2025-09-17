Канал Дмитриева заработал в мессенджере Max

14 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в первой публикации в Max заявил, что будет и далее обсуждать острые темы и говорить о врагах России без «языка Талейрана». Он добавил, что намерен писать о «расстановке фигур на международной шахматной доске» и балансе сил в мире, «говорить правду, даже если это вызывает жгучее желание вводить новые санкции, блокировать аккаунты или отправлять подводные лодки».