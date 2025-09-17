Мax перевел каналы в режим открытого тестирования для блогеров А+

Для создания канала в Мax необходимо подать заявку через чат-бота «Каналы в Мax». Найти бота можно через поиск по слову «каналы» или по прямой ссылке. После этого нужно нажать кнопку «начать» и следовать указаниям системы. Когда заявка будет одобрена, автор сможет создать канал, где имя и название будут автоматически сформированы в соответствии с данными из реестра Роскомнадзора.