Мax перевел каналы в режим открытого тестирования для блогеров А+
Мax успешно завершил первый этап тестирования каналов, который проводился в закрытом режиме в течение двух месяцев. С 17 сентября национальный мессенджер запускает второй этап, позволяющий блогерам категории «А+», имеющим более 10 000 подписчиков в одной из соцсетей, самостоятельно создавать каналы, говорится в сообщении компании.
В испытаниях в рамках первого этапа участвовало свыше 600 авторов, представляющих различные тематические направления, с общей аудиторией более 5,5 млн пользователей. На новом этапе авторы смогут использовать уже привычные для своей аудитории названия каналов и сообществ.
Для создания канала в Мax необходимо подать заявку через чат-бота «Каналы в Мax». Найти бота можно через поиск по слову «каналы» или по прямой ссылке. После этого нужно нажать кнопку «начать» и следовать указаниям системы. Когда заявка будет одобрена, автор сможет создать канал, где имя и название будут автоматически сформированы в соответствии с данными из реестра Роскомнадзора.
В Max уже появились каналы почти всех глав субъектов РФ. 8 сентября в национальном мессенджере заработал аккаунт президента РФ Владимира Путина «Кремль. Новости». За первые сутки на него подписались более 151 000 человек. На следующий день в Max был запущен официальный канал правительства РФ.
15 сентября «Ведомости» писали, что Max в пилотном режиме запустил сервис создания цифрового ID, который может заменить бумажные документы при подтверждении возраста и социального статуса. Первым партнером проекта стала сеть «Магнит», где новый инструмент начали использовать при покупке товаров с ограничениями по возрасту.