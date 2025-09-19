JPMorgan предупредил о риске для рынков от разочарования в результатах ИИ
Разочаровывающая прибыль компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), представляет собой больший риск для глобального фондового ралли. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на JPMorgan Asset Management.
«К искусственному интеллекту приковано столько внимания, что некоторое разочарование может привести к большему откату», – подчеркнул стратег по глобальным рынкам компании Керри Крейг.
Высокий спрос на ИИ и ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США способствовали росту акций по всему миру до новых рекордов, а четыре ключевых американских бенчмарка взлетели до исторических максимумов. Крейг указал, что любое снижение прибыли технологических компаний может спровоцировать распродажу бумаг.
17 сентября ФРС США приняла решение снизить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта. Новый целевой диапазон ставки по федеральным фондам установлен на уровне 4–4,25% годовых. Соответствующее решение было принято с учетом изменения баланса рисков и в поддержку целей регулятора.
После объявления решения финансовые рынки продемонстрировали резкую реакцию: доходность казначейских облигаций США выросла, курс доллара продолжил снижение. Индекс S&P 500 после первоначального роста вернулся к отрицательной динамике.