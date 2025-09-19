JPMorgan предупредил о риске для рынков от разочарования в результатах ИИ

Высокий спрос на ИИ и ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США способствовали росту акций по всему миру до новых рекордов, а четыре ключевых американских бенчмарка взлетели до исторических максимумов. Крейг указал, что любое снижение прибыли технологических компаний может спровоцировать распродажу бумаг.