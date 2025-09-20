Газета
Технологии

Cyberia Nova выпустила демо-версию игры «Земский собор»

Ведомости

Российская игровая студия Cyberia Nova выпустила бесплатную демо-версию новой игры «Земский собор». Она доступна в VK Play и на официальном сайте проекта. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель разработчика.

«Земский собор» – игра в жанре приключенческого экшена о событиях, которые произошли после Смутного времени. Пользователи, которые приобрели игру «Смута» до релиза «Земского собора», получат игру бесплатно, а владельцы предзаказа «Смуты» дополнительно получат уникальный внутриигровой предмет. Релиз новой игры пройдет 4 ноября 2025 г.

В демо-версии пользователи смогут оценить обновленную систему передвижения главного героя, взаимодействие с NPC, новые механики интерактивных событий (QTE) и проч.

«Смута» – это игра в жанре action RPG. Она вышла 4 апреля 2024 г. События игры разворачиваются в России в период Смутного времени и польской интервенции. В основу сюжета легла книга Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 г.».

На разработку игры Cyberia Nova получала гранты от АНО «Институт развития интернета» (ИРИ). Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский говорил, что организация суммарно выделила на разработку «Смуты» около 490 млн руб.

