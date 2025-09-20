Cyberia Nova выпустила демо-версию игры «Земский собор»

«Смута» – это игра в жанре action RPG. Она вышла 4 апреля 2024 г. События игры разворачиваются в России в период Смутного времени и польской интервенции. В основу сюжета легла книга Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 г.».