Баканов: в ближайшие 10 лет Россия изготовит и запустит 300 космических ракет

«Условно у нас за 10 лет должно быть изготовлено 1000 космических аппаратов. В среднем один аппарат состоит из 2000 компонентов радиоэлектронной промышленности. За 10 лет у нас должно быть изготовлено и запущено 300 ракет, то есть 20–30 ракет в год», – сказал Баканов (цитата по ТАСС).