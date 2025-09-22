Баканов: в ближайшие 10 лет Россия изготовит и запустит 300 космических ракет
Россия планирует за десятилетие изготовить и запустить около 300 космических ракет – по 20–30 в год. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на пленарной сессии форума «Микроэлектроника 2025».
Он отметил, что национальный проект «Развитие космической деятельности РФ» включает восемь федеральных проектов с четко прописанными KPI.
«Условно у нас за 10 лет должно быть изготовлено 1000 космических аппаратов. В среднем один аппарат состоит из 2000 компонентов радиоэлектронной промышленности. За 10 лет у нас должно быть изготовлено и запущено 300 ракет, то есть 20–30 ракет в год», – сказал Баканов (цитата по ТАСС).
6 сентября в правительстве сообщали, что работа над ракетой-носителем «Союз-5» выходит на завершающий этап. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров посетил РКЦ «Прогресс» в Самаре, где ознакомился с производством и новыми разработками.
«Союз-5» создается для запусков автоматических космических аппаратов на солнечно-синхронные, высокоэллиптические, геопереходные и геостационарные орбиты. Ракета будет оснащена новыми двигателями НПО «Энергомаш» и сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 17 т полезной нагрузки.