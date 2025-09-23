Суд Москвы начал банкротство основного юрлица Microsoft в России
Процедура была начата по собственному заявлению российского подразделения. Председатель «Майкрософт рус» сообщил суду, что неисполненные обязательства превышают 1,5 млрд руб.
Суд назначил на 17 марта рассмотрение дела о банкротстве по существу.
Компания «Майкрософт рус» подала заявление о банкротстве в суд 25 июля. О намерениях стало известно еще 30 мая. Тогда компания уведомила заинтересованных лиц о планах обратиться в Арбитражный суд Москвы.
Весной 2022 г. на фоне начала российской спецоперации на Украине и введения санкций против России Microsoft начала сокращать бизнес в стране. «Майкрософт рус» в течение того же года уволила практически всех сотрудников и расторгла договор аренды.