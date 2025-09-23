Газета
Суд Москвы начал банкротство основного юрлица Microsoft в России

Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства в российском подразделении Microsoft Corporation «Майкрософт рус». Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Процедура была начата по собственному заявлению российского подразделения. Председатель «Майкрософт рус» сообщил суду, что неисполненные обязательства превышают 1,5 млрд руб.

Суд назначил на 17 марта рассмотрение дела о банкротстве по существу.

Компания «Майкрософт рус» подала заявление о банкротстве в суд 25 июля. О намерениях стало известно еще 30 мая. Тогда компания уведомила заинтересованных лиц о планах обратиться в Арбитражный суд Москвы.

Весной 2022 г. на фоне начала российской спецоперации на Украине и введения санкций против России Microsoft начала сокращать бизнес в стране. «Майкрософт рус» в течение того же года уволила практически всех сотрудников и расторгла договор аренды.

